الجزائر.. تبون يعزي بوفاة شيخ الزاوية العثمانية بطولقة

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى عائلة الإمام سيدي عبد القادر العثماني، شيخ الزاوية العثمانية بطولقة.

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وجاء في نص التعزية "فاضت روح الشيخ الإمام سيدي عبد القادر عثماني إلى بارئها. والتحق سليل العلماء الأجلاء أصيل مدينة طولقة العريقة في العلم والإصلاح بالرفيق الأعلى".

وأضاف تبون "رحل هذا العالم الجليل، الفقيه المدرس. بعد أن عاش مديد عمره مؤتمنا على إرث والده الشيخ الحاج. الذي تعهد ورعى بهمة العلماء زاوية جده سيدي علي بن عمر في طولقة".

وتابع "نني لأودع معكم بتأثر ورضا صوفيا رحمانيا حافظا في صباه كتاب الله ومحصنا مجيدا لعلوم اللغة. والفقه وأحد أكبر شيوخ زاوية طولقة العامرة".

وتوفي الشيخ عبد القادر عثماني، شيخ الزاوية العثمانية بطولقة ولاية بسكرة، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 94 سنة.

ولد الراحل سنة 1929 بمدينة طولقة، حفظ القرآن وأم الناس خاصة في صلاة التروايح وعمره لم يتجاوز 11 سنة. حكم عليه بالإعدام إبان الثورة التحريرية، ما جعله يهاجر للمغرب، أين درس في جامع القرويين هناك وتحصل على شهادة هناك.

و بعد عودته إلى الجزائر كان عضوا في المعهد الوطني لتاليف الكتب. ثم شغل منصب بوزارة الأوقاف قبل أن يلتحق بالتدريس في ثانوية الإدريسي بالعاصمة.

وسنة 1972 عاد للزاوية بعد وفاة شيخها أخيه الشيخ عبد الرحمان وتفرغ لاعادة الاعتبار لها، وإضافة عديد المرافق إليها خاصة مكتبتها التي تحتوي على عديد المخطوطات والمجلدات.

المصدر: النهار