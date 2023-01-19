تبون: الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، أن "الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء".

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون خلال افتتاح لقاء "الحكومة – الولاة"، تحت شعار "التنمية المحلية.. تقييم وآفاق".

وشدد الرئيس تبون على أن الدولة الجزائرية "لن تنهار رغم كيد الأعداء"، داعيا الولاة إلى "التحلي بروح المبادرة والجرأة في إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات".

واقتصاديا، أشار تبون إلى أن نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقا سمحت في ظرف 3 أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة وكبيرة ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

وأضاف تبون: "هذه القرارات مكنت أيضا من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا".

وعن تنويع الصادرات والتركيز على الصناعة والمنتجات غير المحروقات، ذكر تبون أن الجزائر صدرت ما قيمته 1.7 مليار دولار خلال 2019، موضحا أن قيمة الصادرات غير المحروقات بلغت 5 مليارات دولار خلال عام 2021، لتصل السنة الماضية إلى 7 مليارات دولار بارتفاع قدره 30%.

كما كشف أن احتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 4.1%، مع توقعات أن تفوق 5% سنة 2023.

وبين أنه تم تقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار وأن العملية مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير للمال العام، وأن تقليص فاتورة الاستيراد تمت دون حرمان المواطن، ولم يعد هنالك استيراد مزيف.

المصدر: "الشروق" الجزائرية