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السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي

أخبار العالم العربي

السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي
Legion-Media
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وقعت حكومتا السعودية وجمهورية تشاد في الرياض يوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك في إطار سعي حكومتي البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية.

وغطت المذكرة عددا من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب.

ومثل حكومة السعودية في توقيع مذكرة التفاهم، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، فيما مثل حكومة جمهورية تشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف.

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المصدر: صحيفة عكاظ

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