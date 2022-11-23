السعودية تقدم مدرعات خفيفة لدول الساحل الإفريقي (صور)

تسلمت موريتانيا يوم الثلاثاء، دعما لوجستيا من السعودية شمل دفعة من المدرعات المخصصة للبلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس.

وأفاد بيان للجيش الموريتاني بأنه تم توقيع اتفاق التسليم بمقر قيادة أركان الجيش الموريتاني في نواكشوط، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بالجيش السعودي يوسف الطاسان، وممثلين عن موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وأشرف اللواء محمد فال الرايس مدير المديرية المركزية للعتاد، بقيادة الأركان العامة للجيوش، على حفل توقيع بروتوكول استلام مجموعة من المدرعات الخفيفة المعروفة بالمدرعات "المسيرة"، هدية من المملكة العربية السعودية للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل.

وتهدف هذه الهدية إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، في جهودها الرامية إلى دحر خطر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في محيط المجموعة.

وعبر اللواء محمد فال الرايس في كلمة له باسم قائد الأركان العامة للجيوش، عن شرف موريتانيا باستضافة أشقائها من السعودية والدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، للتوقيع على بروتوكول استلام مدرعات خفيفة، مقدمة كهدية من المملكة لدول المجموعة لمساعدتها في التصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب المجموعة.

ومجموعة دول الساحل الخمس، إطار مؤسسي لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب إفريقيا، تم تشكيلها في 16 فبراير 2014 في نواكشوط، موريتانيا، في قمة شملت خمسة من دول الساحل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

المصدر: الدفاع الموريتانية