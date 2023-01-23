السيسي يكشف عن هبوط طائرة مصرية في منطقة بسيناء برئيس الوزراء لأول مرة منذ 8 سنوات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة حول انتهاء الإرهاب بنسبة تكاد تصل إلى 100% في مصر، خاصة في شمال سيناء.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71: "كان أول مرة الطائرة تنزل من 7 -8 سنين في العريش بالوزراء ورئيس الوزراء.. أول مرة ننزل طائرة في مطار العريش.. مكناش قادرين نعمل كده.. وهنروح نحتفل مفيش أرض فيكي يا مصر حد يقدر أبدا ياخدها مننا أو يسيطر عليها.. محدش يقدر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71: "التمن كان كبير.. طبعا.. اه دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا.. وربنا يجمعنا بيهم في سلام وأمان يوم القيامة.. مش فلوس.. ده من شعب مصر كله.. دول أبناء مصر.. ده مناسب في كل وقت.. وعيب علينا جدا أن ننسي الشهداء.. ده فضل وكرم.. علشان نقول في يوم من الأيام بعد 10 سنين .. الحمد لله رب العالمين.. مفيش إرهاب".

المصدر: RT