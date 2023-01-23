حاكم الشارقة يعتمد تعويضات للمتضررين من ترميم "سور خورفكان"

اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مبلغ 61 مليون درهم لتعويض من تأثرت أملاكهم بمشروع ترميم وصيانة "سور خورفكان".

كما اعتمد مسميات جديدة لبعض الضواحي والأحياء في مدينة خورفكان، تشمل ضاحية "العوين".

اعتماد مبلغ 61 مليون درهم لتعويض من تأثرت أملاكهم بمشروع ترميم وصيانة سور خورفكان، واعتماد مسميات جديدة لبعض الضواحي والأحياء في مدينة خورفكان، تشمل ضاحية العوين pic.twitter.com/bSsnf0VsKw — HH Sheikh Dr. Sultan (@HHShkDrSultan) January 23, 2023

وخورفكان مدينة ساحلية تقع على شواطئ خليج عمان، وتتبع إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تاسع المدن الإماراتية، تبعد حوالي 20 كيلومترا عن إمارة الفجيرة.

وتعتبر مدينة خورفكان من أبرز المدن الساحلية في الإمارات، حيث تغطي أركانها طبيعة خلابة، وساحلها الرملي المميز، والجبال التي تحيط بها من معظم جوانبها، ما يجعلها تتسم بالعديد من عناصر الجذب الطبيعية جعلت العديد من الزوار والسائحين يطلقون عليها عروس الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

المصدر: RT