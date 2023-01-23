وفاة الكاتب الصحفي المصري سيد عبد العاطي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي، سيد عبد العاطي، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد المصرية، بعد صراع مع المرض.

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وقال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين الأسبق، عبر صفحته على "فيسبوك": "لله ما أعطى، ولله ما أخذ.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت إلى بارئها، منذ قليل، روح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد عبدالعاطي، الصديق الغالي والأخ الحبيب، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر، جعلها الله في ميزان حسناته، وعوضه عنها خيرا في الجنة بإذن الله تعالى".

وتابع: "نعزي أنفسنا جميعا زملاؤه واصدقاؤه ومحبيه، في صديق خلوق مخلص، وصحفي متفان شديد التميز، وإنسان شريف ونبيل".

ونعى حزب الوفد سيد عبدالعاطي، قائلا: "تميز الكاتب الصحفي بكتاباته اللاذعة وتحقيقاته الصحفية الجرئية التي تنحاز للفقراء والبسطاء من الشعب، وخاض العديد من المغامرات الصحفية لكشف الإهمال".

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدَر توجيهاته بتحمل الدولة جميع نفقات علاج الزميل سيد عبدالعاطي الكاتب الصحفي ورئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، وذلك فور معرفة رئيس الجمهورية بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل.

المصدر: RT+ وسائل إعلام مصرية