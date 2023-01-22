مفتي عمان يصدر بيانا شديد اللهجة حول حادثة إحراق نسخة القرآن في السويد

أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخيليلي بيانا شديد اللهجة استنكر فيه حادثة حرق نسخة القرآن الكريم على يد المتطرف راسموس بالودان بالعاصمة السويديّة ستوكهولم.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ أحمد بن حمد الخيليلي بيانا قال فيه: "إن أقدام أحد المتطرفين الحاقدين على الإسلام وعلى الأمة المسلمة على إحراق كتاب الله تعالى بين الملأ من الناس في السويد، هو دليل بَيِّن على ما انتهى إليه حقدهم وكراهيتهم لدين الله تعالى".

وأضاف الخيليلي: "وهو وإن أحرق حروفه وكلماته فإنه لا سبيل له إلى إطفاء نوره، وطمس هدايته، وتغوير ينابيعه الدافقة بالحق والحقيقة، فستظل شمسه ساطعة في السموات لا تأفل ولا تغور".

وأردف: "إنما يشكل هذا الأمر تحديا سافرا لجميع الأمة المسلمة، وهو مما يوجب على حكوماتها وشعوبها أن تواجه هذا التحدي بحزم وعزم حتى تصون كتاب الله تعالى -الذي هو منبع ذكرها، وأساس عزتها وسلطانها- عن كل عبث من أولئك الحاقدين، وتقطع أيديهم عن التطاول عليه، فإن هذا أمر تعبدي فرضه الله تعالى على الجميع، وإن كان هو الكفيل بحفظ كتابه وإتمام نوره".

إن إقدام أحد المتطرفين الحاقدين على الإسلام وعلى الأمة المسلمة على إحراق كتاب الله تعالى بين الملأ من الناس في #السويد هو دليل بَيِّن على ما انتهى إليه حقدهم وكراهيتهم لدين الله تعالى، وهو وإن أحرق حروفه وكلماته فإنه لا سبيل له إلى إطفاء نوره، وطمس هدايته. pic.twitter.com/4GoewjljKK — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) January 22, 2023

ونفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، أمس السبت، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

المصدر: RT