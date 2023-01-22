"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص حرق نسخة القرآن الكريم في السويد

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا بخصوص قيام المتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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وفي بيانه، دان "حزب الله" ما حصل من حرقٍ للقرآن الكريم في السويد، مستنكرا "هذا الفعل الإجرامي المقيت بحق الدين الإسلامي والرموز الإسلامية المقدسة.

ورأى "حزب الله" أن "هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله، وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه، لا يمكن السكوت عنها على الاطلاق".

وحمّل حزب الله الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح، مضيفا: "ندعوها الى المبادرة فورا لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ونطالب الحكومات الإسلامية والمرجعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية بالتنديد بهذه الإساءة الكبيرة والعمل لتكوين رأي عام عالمي يحول دون حصول مثل هذه الانتهاكات الخطيرة مجددا".

وأمس السبت، نفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

المصدر: "النشرة" + RT