مصر.. وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

كشف وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير حقيقة الأنباء حول زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.

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وخلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي"، قال كامل الوزير: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنسوا أي زيادة في أسعار التذاكر حتى لا نضغط على المواطنين، وطالب بتقليل مصاريف التشغيل منعا لأي زيادة".

وذكر كامل الوزير أنه تم إنشاء محطة سكك حديد مصر عام 1854 حين كان عدد سكان مصر 4 ملايين مواطن، وكانت مساحة السكك 400 كيلومتر.

ونوه بأن هناك 4 مليارات جنيه عجز بين الإيرادات والمصروفات في السكة الحديد.

المصدر: "صدى البلد"