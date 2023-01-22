باشاغا يشكر دول عربية تغيّبت عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب

تغيّبت دول عربية عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الجامعة العربية في العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب فتحي باشاغا للترحيب بهذا الأمر.

وقال باشاغا في بيان: "نشكر الدول العربية والإسلامية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها للإدعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً …"

وأضاف: "أدعو الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي."

وأردف قائلا: "كما أدعو جيراننا في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستيهما الخارجية تجاه ليبيا، وألا ينجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي."

المصدر: RT