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"حماس" تطالب السويد بالاعتذار بعد إحراق متطرف نسخة من القرآن

أخبار العالم العربي

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دانت حركة "حماس" إحراق متطرف نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، معتبرة أن ذلك استفزاز لمشاعر كل المسلمين، وعدوان سافر على عقيدتهم.

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ودعا المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، اليوم الأحد، السويد لتقديم اعتذار للمسلمين على هذه الجريمة، موضحا أن هذ السلوك المتطرف من شأنه نشر الكراهية والتحريض على العنف وإيجاد بيئة خصبة للتشدد.

وطالب قاسم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة، ونبذ كل أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر: RT

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