مصر.. الإفراج عن صفوان ثابت ونجله سيف

أعلنت مريم صفوان ثابت، الإفراج عن أبيها وشقيقها سيف الدين ثابت، المحتجزين لدى السلطات المصرية منذ عام 2020 بسبب تهم تتعلق بتقديم الدعم المالي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكتبت مريم، في حسابها على «فيس بوك»: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، أستجاب الله الدعوات، ابويا صفوان ثابت، وأخويا سيف الدين ثابت معانا، أقسمنا عليك يارب تفرجها على كل المظاليم عن قريب».

وألقت السلطات المصرية القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أواخر 2020 بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، كما ألقت القبض على نجله سيف بعد ذلك بأسابيع.

وآنذاك، أفادت وسائل إعلام مصرية بأنه جرى القبض على ثابت بسبب ادعاءات تمويله “جماعة الإخوان المسلمين” التي تصنفها السلطات المصرية جماعة إرهابية.

وكانت محكمة مصرية قد أضافت، في يناير 2017، اسم صفوان ثابت ونحو 1500 آخرين إلى “قائمة إرهاب” من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة بحسب محامين.

وألغت محكمة النقض هذا الأمر في يوليو 2018، إلا أن محكمة أخرى قضت بإعادة إدراج اسمه في القائمة، وأيدت محكمة النقض القرار في مارس 2021.

المصدر: RT