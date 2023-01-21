الأردن يدين حرق القرآن الكريم.. "يؤجج الكراهية والعنف ويهدّد التعايش السلمي"

تتوالى الإدانات الدولية والرسمية على حرق القرآن الكريم من قبل أحد الأحزاب السويدية المتطرفة، ورفضت وزارة الخارجية الأردنية هذه الخطوة بشكل قاطع.

وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، عبّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن رفضها، وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدّد التعايش السلمي.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين إحراق نسخة من المصحف الشريف، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مؤكدةً رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، و يهدد التعايش السلمي. pic.twitter.com/ppS8y0jjyq — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 21, 2023

يشار إلى أنه في وقت سابق، وأمام السفارة التركية في ستوكهولم، قام زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف راسموس بالودان - بحرق نسخة من القرآن أمام العامة خلال فعالية نظّمها لهذا الغرض.

المصدر: RT