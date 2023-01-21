أول تعليق من المستوردين المصريين على إدراج الجنيه في البنك المركزي الروسي

كشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي، مكاسب مصر من اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري.

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وقال بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن هناك عدة فوائد ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال إتاحة التعامل بالجنيه المصري في التعامل التجاري مع روسيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4.5 مليار دولار.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى أن مصر تستورد من روسيا زيوت وبذور وسبائك وعربات سكك حديدية فضلًا عن القمح، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح متى بشاي، أن المستورد لن ينتظر الاعتماد المالي أو توفير الدولار لجلب المنتجات الروسية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الروسي حدد سعر صرف الجنيه رسميًا مقابل الروبل.

وأعلن البنك المركزي الروسي تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرًا من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المركزي الروسي بيانًا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسي.

والقرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا من الدولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية