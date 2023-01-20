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سقوط أول ضحايا القوات المصرية بعد هجوم مسلح في الإسكندرية (صور)

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سقوط أول ضحايا القوات المصرية بعد هجوم مسلح في الإسكندرية (صور)
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كشفت مصادر لـRT عن سقوط أول ضحايا القوات المصرية بعد هجوم نفذه مسلحون تجاه كمين "أبيس" الواقع بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

سقوط أول ضحايا القوات المصرية بعد هجوم مسلح في الإسكندرية (صور)
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هجوم مسلح على كمين أمني في مصر وسقوط مصابين

وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط أمين شرطة توفي لاحقا نتيجة إصابته بطلقة في الصدر، حيث يشهد طريق مصر - إسكندرية ازدحاما شديدا بسبب الهجوم على الكمين.

وتعرض كمين "أبيس" الأمن في الواقع بين محافظتي البحيرة والإسكندرية في مصر لهجوم من قبل مجهولين تسبب في سقوط عدد من المصابين.

وأكدت مصادر لـRT سقوط عدد من الإصابات جراء الهجوم، الذي نفذه مجهولون صباح اليوم.

سقوط أول ضحايا القوات المصرية بعد هجوم مسلح في الإسكندرية (صور)

وقال المصدر إن أفراد قوة مشتركة من المحافظتين لتأمين الكمين، تفاجأوا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من أشخاص مجهولين، استقلوا ميكروباص انحرف فجأة باتجاههم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الشرطة بالإٍسكندرية، وما زال الأمن يكثف من جهوده لضبط المتهمين الذين لاذوا بالفرار داخل الزراعات.

المصدر: RT

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