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الجيش المصري يستعد لحماية سواحل بلاده الجنوبية

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الجيش المصري يستعد لحماية سواحل بلاده الجنوبية
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شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، ذلك فى إطار خطة التدريب القتالي للجيش.

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وأكد رئيس أركان حرب الجيش المصري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرا إلى أن "حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي" سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكّنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على قاعدة برنيس البحرية للإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية والجاهزية القتالية بالقاعدة، مؤكدا على القدرة لتنفيذ كافة المهام لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية.

المصدر: RT

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