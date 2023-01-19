أول صورة لقادة الجيش المصري أثناء ترقيتهم بحضور السيسي
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نشرت الرئاسة المصرية، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء ترقية عسكرية جديدة لقادة كبار بالجيش المصري.
وقرر الرئيس المصري ترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق.
وجاءت الترقية أثناء وجود الرئيس المصري في الأكاديمية العسكرية وترحيبه بالطلاب الجدد.
المصدر: RT