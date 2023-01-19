مجلس النواب اللبناني يقف "دقيقة صمت" ويفشل في انتخاب رئيس للمرة الـ11

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الـ11 في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر الماضي.

والجلسة التي ترأسها رئيس المجلس نبيه بري، كانت قد بدأت بدقيقة صمت عن روح رئيس المجلس الراحل حسين الحسيني.

وبعد انتهاء فرز الأصوات جاءت النتائج على الشكل التالي: 37 ورقة بيضاء، 34 ميشال معوض، 14 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 صلاح حنين، 1 ميلاد أبو ملهب، و15 ملغاة.

مع الإشارة إلى أن الأوراق الملغاة تحمل عبارات تتعلق بقضية 4 آب، وأخرى تتعلق بالحوار والأولويات الرئاسية.

هذا وأعلن نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف أنه سيبقى مع زميلته النائب نجاة صليبا داخل البرلمان لإبقاء الجلسات مفتوحة.



أما الحزب "التقدمي الاشتراكي" فحذر عبر النائب هادي أبو الحسن من أنه إذا استمرت الدوامة نفسها فإنه قد يذهب إلى تعليق مشاركته في الجلسات المقبلة.

المصدر: "النشرة" + "النهار"