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مهاجرون سوريون ويمنيون يصلون إلى سبتة سباحة من المغرب

أخبار العالم العربي

مهاجرون سوريون ويمنيون يصلون إلى سبتة سباحة من المغرب
Gettyimages.ru
سبتة ـ أرشيف
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تمكن أكثر من 20 مهاجرا غير نظاميين بينهم سوريون ويمنيون، من الوصول ليلا إلى جيب سبتة في إسبانيا قادمين سباحة من المغرب.

وذكرت صحيفة "إلفارو دي سوتا" المحلية، أن أولئك المهاجرين وصلوا ليل أمس الثلاثاء، وأضافت أن أعمارهم تتراوح ما بين 18 و30 عاما، وأنهم يتحدرون من اليمن وسوريا والسودان وغينيا وتشاد.

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ونقل موقع "هسبريس" عن المنبر الإعلامي ذاته أن المهاجرين غير النظاميين المعنيين دخلوا ليلا في مجموعات على مدى ساعات، عبر منطقتي كاسر الأمواج المتاخمة للسياج الحدودي مع إقليم تطوان وشاطئ بنزو.

وأشارت "إلفارو دي سوتا" إلى أن أولئك المهاجرين تمكنوا من العبور على الرغم من تزامن المحاولة مع أجواء عاصفة وماطرة، وأشارت إلى أن عدد المهاجرين من أصل يمني والمقيمين في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مدينة سبتة ارتفع في الآونة الأخيرة ليصبح ثالث أكبر عدد بعد مواطني غينيا والسودان.

المصدر: "هسبريس"

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