مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب سبتة الإسباني

أكد متحدث باسم الشرطة الإسبانية، أن أكثر من 100 مهاجر أفريقي تمكنوا من دخول جيب سبتة الإسباني من المغرب، عندما حاول مئات المهاجرين اقتحام الحدود شديدة التحصين.

وقال المتحدث: إن "خمسة مهاجرين أصيبوا أثناء قفزهم من أعلى السياج الحدودي، وإن سبعة من الشرطة أصيبوا بحروق بسبب مادة حمضية ألقاها عليهم المهاجرون".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، عددا من المهاجرين وقد تلطخت أذرعهم وسيقانهم بالدماء، فيما بدا أنه بسبب الأسلاك الشائكة التي تعلو السياج الحدودي.

وهلل المهاجرون ومعظمهم من الشبان فرحا خلال سيرهم إلى مركز استقبال مؤقت، وصاح أحدهم، "أنا أحب إسبانيا"، ولف البعض أجسامهم بأعلام الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.

من جهتها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: إن "أكثر من 3 آلاف و800 مهاجر عبروا الحدود المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية العام الجاري".

ومر عبر هذا الطريق 14 %، من أصل 27 ألف مهاجر وصلوا إلى إسبانيا غالبيتهم عن طريق البحر بين يناير ويوليو الماضيين، بزيادة 130 %، بالمقارنة مع العام الماضي.

المصدر: رويترز