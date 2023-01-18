الداخلية السورية تعلن مقتل ضابط وإصابة عنصرين من قوى المهام الخاصة في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل ضابط وإصابة عنصرين آخرين وثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن "الرائد شرف فارس خليل من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، استشهد وأصيب كل من الشرطيين (محمد ذياب، وفادي حمادي) من مرتبات وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين".

وأضافت أن انفجار العبوة وقع في ساحة بصرى في مدينة درعا، "أثناء مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم نقل جثمان الضابط، وإسعاف المصابين إلى مشفى درعا الوطني.

المصدر: RT