العراق.. مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في حكومة الكاظمي بقضية "سرقة القرن"

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بقضية "سرقة القرن".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيسه اجتمع اليوم مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد ، وناقش المجتمعون تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد، كما بحث المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الاليات القانونية.

وقدم القاضي ضياء جعفر، إيجاز عن الخطوات التي شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذها مع أطراف عقد البطاقة الذكية لإعادة النظر ببنود العقد المبرم لرفع الغبن عن حقوق مصرف الرافدين والرشيد وقيام الشركة المذكورة بتسديد مبلغ الضرائب المترتب بذمتها البالغ قيمته ما يقارب خمسة عشر مليار دينار.

كما بين للمجتمعين الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الامانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها اضافة الى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.

المصدر: RT