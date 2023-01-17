مصر.. عقيلة السيسي تصدر بيانا بعد لقائها الملكة رانيا وتعلن عن خطوات غير مسبوقة

أعلنت السيدة انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاصيل لقائها مع الملكة رانيا ملكة الأردن، معربة عن ترحيبها بها في مصر.

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وكتبت السيسي عبر "فيسبوك": زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب، اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2023.

وأضافت: كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومي الأضخم حياة كريمة، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصري التطوعية، ومبادرات الصحة العامة.

واختتمت قائلة: "أجدد الترحيب بالملكة رانيا ضيفة عزيزة غالية في مصرنا الحبيبة".

المصدر: الأهرام