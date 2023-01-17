 
مباشر

مصر.. عقيلة السيسي تصدر بيانا بعد لقائها الملكة رانيا وتعلن عن خطوات غير مسبوقة

أخبار العالم العربي

مصر.. عقيلة السيسي تصدر بيانا بعد لقائها الملكة رانيا وتعلن عن خطوات غير مسبوقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uks1

أعلنت السيدة انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاصيل لقائها مع الملكة رانيا ملكة الأردن، معربة عن ترحيبها بها في مصر.

مصر.. عقيلة السيسي تصدر بيانا بعد لقائها الملكة رانيا وتعلن عن خطوات غير مسبوقة
إقرأ المزيد
انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات المؤثرات في المجتمع المصري
انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات المؤثرات في المجتمع المصري

وكتبت السيسي عبر "فيسبوك": زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب، اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2023.

وأضافت: كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومي الأضخم حياة كريمة، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصري التطوعية، ومبادرات الصحة العامة.

واختتمت قائلة: "أجدد الترحيب بالملكة رانيا ضيفة عزيزة غالية في مصرنا الحبيبة".

المصدر: الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا