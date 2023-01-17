المتحدث باسم نقابة صيادلة مصر ينشر فيديو بعد أنباء عن اعتقاله

نشر عضو مجلس نقابة الصيادلة في مصر والمتحدث باسمها، محفوظ رمزي، مقطع فيديو رد من خلاله على الأنباء المتداولة حول اعتقاله.

ونفى محفوظ رمزي اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، بعد دعوته للاحتجاج على حكم بحبس صيدلانية بسبب خطأ طبي.

وقال محفوظ في مقطع فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه انشغل بإنهاء بعض أعماله في إحدى المطابع، بالإضافة إلى تعطل شاشة هاتفه المحمول، مما جعله غير قادر على التواصل.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت نبأ اعتقال رمزي، يوم السبت، من منزله بعد دعوته الصيادلة لإطفاء أنوار صيدلياتهم، لمدة 5 دقائق، دعما لزميلتهم الصيدلانية مها عويضة التي حكم عليها بالحبس عامين وفصلها من النقابة وغلق صيدليتها في الإسكندرية.

وكانت صحيفة "الشروق" المصرية قد قالت إن الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، عاقبت الدكتورة "م" صيدلانية، ومساعدتها "ن" الطالبة بكلية التمريض، جامعة الإسكندرية، بالسجن لمدة عامين، وفصل الأولى من نقابة الصيادلة، وغلق الصيدلية لاتهامهن بإعطاء الطفلتين "سجدة.م" وشقيقتها "إيمان"، حقنة مضاد حيوي، دون إجراء اختبار حساسية، مما أفضى إلى موتهن.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية + "فيسبوك"