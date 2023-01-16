وزارة الأسرى الفلسطينية: ترقّب كبير في السجون بعد رسالة "كتائب القسام"

قال الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، منتصر الناعوق، "إن ترقبا كبيرا يسود الأسرى في السجون بعد الرسالة التي نشرتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف في حديت لإذاعة الأقصى، إن الرسالة "خرجت في وقت له دلالات مهمة جداً وتأتي في ظل الهجمة الكبيرة على أسرانا في السجون".

وأضاف أن "رسالة القسام اليوم تثبت للعالم أجمع أنها تسلك كل الطرق من أجل تحرير الأسرى في داخل السجون، واليوم الاحتلال الصهيوني دخل في متاهة كبيرة وسوف تنتهي بإذن الله بتحرير كامل أسرانا".

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وكانت "كتائب القسام" بثت رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير لديها، يطالب فيها إسرائيل بالإفراج عنه، ووجهت رسالة لرئيس الأركان الإسرائيلي الجديد هرتسي هليفي، قائلة إن عليه "أن يعد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلفه".

وكانت الكتائب أعلنت في أبريل 2016، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.

المصدر: وكالة "سما الإخبارية" + RT