4 آلاف شخص سنويا ضحايا الألغام في لبنان

أعلن رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، العميد زياد نصر، أن عدد ضحايا الألغام في بلاده سنويا يقدر بنحو 4 آلاف شخص بين قتيل ومصاب.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" قال نصر إن لبنان يعاني من الألغام عبر سنوات مضت، وأشار إلى أن جهود المكتب الوطني لنزع الألغام التابع للجيش اللبناني وبمساعدة مؤسسات مدنية وأجنبية نجحت في نزع 19 في المئة من الألغام والقنابل العنقودية.

وذكر أن المكتب الوطني يساعد المصابين في الحوادث بتوفير أطراف صناعية، وفرص عمل لهم، كما يعمل على التوعية بمخاطرها.

وأشار إلى أن الألغام العنقودية تكون أكثر خطورة، لأنها غريبة الشكل ومختلفة عن الألغام التقليدية التي تكون في شكل هندسي سواء مربع أو مستطيل، فضلا عن أنها في بعض الأحيان لا تنفجر مباشرة.

المصدر: موقع "القاهرة الإخبارية"