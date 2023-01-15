وزير أردني: لا جديد بشأن عودة "تيك توك" في المملكة

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أحمد الهناندة، إنه لا جديد حول إعادة خدمات منصة "تيك توك" للعمل في المملكة.

ونقل موقع "خبرني" الأردني عن الهناندة أنه لم يصل أي بلاغ من وحدة الجرائم الإلكترونية إلى الوزارة، يفيد بعودة خدمات المنصة إلى العمل، الموقوفة منذ نحو 30 يوما.

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وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية أعلنت في تصريحات رسمية قبل نحو شهر، أنّ المنصة "لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، وبالتالي فقد تمّ إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".

وكان وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، قال في تصريحات سابقة إن هناك توجها لإقرار قانون يقضي بتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وأشار إلى أنه يجري في هذه الأيام حوار قانوني فني لعودة عمل التطبيق في المملكة وفقا لشروط.

ويستمر إيقاف خدمات منصة "تيك توك" في الأردن، لليوم 31 على التوالي، بعد بلاغ من مديرية الأمن العام، بإيقاف التطبيق، بسبب مقاطع فيديو وُصفت بأنها "تحض على العنف".

ويتجاوز أردنيون الحظر عبر الشبكة الافتراضية الخاصة VPN.

المصدر: موقع "خبرني"