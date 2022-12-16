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الأردن.. حجب "تيك توك" بعد إساءة استخدامها

أخبار العالم العربي

الأردن.. حجب
Globallookpress
الأردن
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قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الجمعة، تعليق عمل منصة "تيك توك" في البلاد، بعد إساءة استخدامها.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية إن منصة "تيك توك" لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.

وأضافت أن المنصة لم تتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين.

وتابعت الوحدة في بيان: "لذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".

وأعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية أنها تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

وأوضحت أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

المصدر: بترا

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