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تبون في زيارة دولة إلى فرنسا مايو المقبل

أخبار العالم العربي

تبون في زيارة دولة إلى فرنسا مايو المقبل
Gettyimages.ru
الرئاسة الجزائرية تكشف عن موعد زيارة تبون لفرنسا
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أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أمس الأحد، بأن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، سيؤدي زيارة دولة إلى فرنسا، في شهر مايو المقبل.

وقال البيان إن تبون تلقى الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "تبادلا فيها التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وتناولا فيها قضايا تهم العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان أن الزعيمين "تطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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