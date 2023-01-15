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وزير الخارجية اليمني يهاجم الحوثيين ويؤكد الانفتاح على جهود السلام

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية اليمني يهاجم الحوثيين ويؤكد الانفتاح على جهود السلام
Globallookpress
لقطة من العاصمة اليمنية صنعاء
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قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن الفكر المتطرف الذي تتبناه مليشيا الحوثي، هو المحرك للسلوك العدواني لها ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن.

وجاءت تصريحات بن مبارك اليوم الأحد، خلال لقائه السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، بحثا خلالها سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وفي حديثه عن الحوثيين أيضا، لفت وزير الخارجية إلى أنهم أنشؤوا في مناطق سيطرتهم نظاما شموليا مطابقا للنظام الإيراني، وقال إنها تعمل من خلاله على قمع الحرية الشخصية وإلغاء حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع المرأة وسلب حقوقها، على حد تعبيره.

كما أكد انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب واستعادة الامن والاستقرار وتخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن.

من جانبه أكد السفير أوبنهايم، وقوف بلاده الى جانب اليمن واستمرارها في دعم جهود المبعوث الأممي  ومساعيه لإحلال السلام في اليمن.

المصدر: وكالة سبأ نت

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