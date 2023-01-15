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وسائل إعلام ليبية: "اختفاء" أكثر من 27 طنا من ذهب البلاد بعد 2011

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام ليبية:
AFP
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ذكر موقع قناة "الجماهيرية" الليبي أن أكثر من 27 طنا من ذهب ليبيا "اختفت"، وذلك استنادا إلى إحصاءات نشرها مجلس الذهب العالمي.

واستند الموقع إلى البيانات التي نشرها المجلس في تقرير أظهر انخفاض احتياطي الذهب في ليبيا إلى 116.64 طنا في سنة 2014، (أحدث بيانات متوفرة)، بعدما كان يعادل 143.82 طنا عام 2011، (عام بدء الاحتجاجات في ليبيا)، وهو ما يعني اختفاء 27.18 طنا.

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موقع قناة "الجماهيرية" المؤيد لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي، حجب البيانات منذ عام 2014، وحتى اليوم، ونقل عن "مراقبين" وصفوا التقرير بأنه "كارثة حقيقية"، أن ذلك "يثير المخاوف لانخفاض المخزون بنسبة أكبر من تلك المعلنة".

المصدر: موقع "الجماهيرية"

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