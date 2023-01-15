الكويت.. الحكم بإعدام شاب قتل صديقه دهسا

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية يوم الأحد حكما بإعدام شاب "بدون"، لقتله صديقه دهسا في مخيمات كبد في محافظة الجهراء.

كما حكمت بحبس آخر متهم بضرب المجني عليه بالمطرقة، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية، قد كشفت عن تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن مجهولين اختطفوا المجني عليه وصديقه وتوجهوا بهما إلى منطقة كبد ثم قاموا بدهس صديقه.

وأضافت أن المتهم قام بإسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي نتيجة الإصابات.

وذكرت أن الجهات الأمنية شككت في رواية الشاب الذي اعترف لاحقا بأنه والمجني عليه ومجموعة أخرى من أصدقائهم توجهوا إلى موقع مخيم القاتل، واعتدوا عليه بالضرب بسبب خلاف مالي مع أحد أصدقائهم ثم انصرفوا.

المصدر: وسائل إعلام كويتية