مصر.. أحكام بالمؤبد والسجن بحق المتهمين في قضية الـ "الجوكر"

أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن بحق المقاول المصري محمد علي، و102 متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم "الجوكر".

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد على المقاول محمد علي و37 متهما آخرين.

كما حكم بالسجن المشدد مدة 10 سنوات بحق 5 متهمين، والسجن المشدد مدة 5 سنوات بحق 16 متهما، والسجن مدة 10 سنوات بحق 4، والسجن مدة 5 سنوات بحق 8 متهمين، و15 عاما بحق 11 متهما، وصدر حكم براءة بحق 21 شخصا.

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وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين عددا من الجرائم، منها الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون المصري، تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ومن جهتم أقر المتهمون، بمشاركتهم في تجمهر، من شأنه جعل السلم المصري العام في خطر، من خلال استعمال القوة.

المصدر: RT