الأمن المصري يكشف حقيقة فيديو الهجوم على جامعة في سيناء

كشفت قوات الأمن في مصر، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر نوفمبر الماضي يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيا حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.

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وكشفت التحريات أن "مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وهو مشهد تمثيلي تم أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية، وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفبركة مقطع الفيديو المشار إليه بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وأشار البيان إلى أن المحكمة المختصة أصدرت حكما ضد مرتكبي تلك الواقعة -عدد 3 متهمين- بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية لكل منهم.

المصدر: RT