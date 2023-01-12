الحوثيون يحاكمون 3 مؤثّرين بتهم "الأخبار الكاذبة" و"التحريض على الفوضى"

بدأ الحوثيون أمس الأربعاء في صنعاء محاكمة 3 مؤثّرين يمنيين على منصة "يوتيوب"، بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة" و"تحريض الناس على الفوضى"، حسب وثائق اطلعت عليها "فرانس برس".

وأوقف "الحوثيون" الشهر الماضي كل من أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو، وهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يحظى المومري (29 عاما) بشعبية واسعة في اليمن ويتابعه أكثر من مليونَي حساب على قناته في يوتيوب.

أما علاو (32 عاما) فهو معلّق رياضي ولديه أكثر من 800 ألف متابع على قناته، فيما يتابع حجر (43 عاما) أكثر من 243 ألف شخص.

وبحسب وثيقة الاتهام، اتُهم النشطاء الثلاثة بأنهم "أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بقصد تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة" عبر قنواتهم على يوتيوب.

وتم اتهامهم أيضا بأنهم "حرّضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها .. بما يؤدي لخدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن".

كما طالت الاتهامات شخصا رابعا بتقديم المساعدة لأحد النشطاء و"تنسيق محتويات الفيديوهات".

وطالبت النيابة العامة بـ"الحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانونا".

المصدر: أ ف ب