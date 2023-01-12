العراق.. القبض على 63 متهما بالابتزاز

تمكنت قوات الأمن الوطني في العراق، من إلقاء القبض على 63 متهما بالابتزاز في محافظات عدة.

ومن خلال متابعة الشكاوى الواردة لجهاز الأمن الوطني عبر الخط الساخن، وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات عدة واجبات متفرقة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 63 شخصا بينهم امرأتان، يمتهنون الإبتزاز بغية الحصول على مبالغ مالية أو غايات غير أخلاقية.

وجرى تدوين أقوالهم جميعا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

المصدر: RT