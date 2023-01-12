بحيرات وتدفق غزير للمياه في "شيخ الأودية السعودية" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لبحيرات جارية وتدفق غزير للمياه في وادي الرمة الملقب بـ "شيخ الأودية السعودية" وذلك نتيجة تساقط غزير للأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مشيرا إلى أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

ويعد الوادي منتزها لأهالي المنطقة، بعد أن ردد الكثيرون بأنها المرة الأولى التي يفيض فيها الوادي منذ 14 عاماً.

ويعتبر وادي الرمة أكبر وأطول (600 لكم) أودية الجزيرة العربية، ويقوم بتصريف سيول هضبة نجد (الواقعة فوق الدرع العربي) عبر شبكة كثيفة ومعقدة من الروافد والشعاب، ويمتد غربا من حرات بركانية سوداء ترتفع عن سطح البحر أكثر من 1300م .

ويبلغ عرضه في المتوسط 2 كم في محيط عقلة الصقور، ثم يتسع ليبلغ حوالي 3 كم بين الجبلين (أبانات الأحمر وأبانات الأسمر)، ثم 3.5 كم غرب الرس، وما بين الرس والبدائع 5 كم، ثم يدخل مرحلة عنق الزجاجة بعرض 300 م فقط عند منطقة الخنقة.

المصدر: RT+ وكالات