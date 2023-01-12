وزير أردني سابق: كميات المياه تكفي لـ1000 عام

رفع وزير المياه الأردني الأسبق منذر حدادين، من توقعاته لكميات المياه في المملكة إلى ألف عام، بعدما كان قد صرح بأن الكميات تكفيه لـ500 عام.

وأفاد حدادين في تصريح بأن "الطبقة كما هي مبرهنة في حوض الديسي، وكما دلت عليه نتائج 30 بئرا، وأظهرت بيانات أن الآبار المحفورة وجود مياه عذبة وأن المواقع فيها حرارة وضغط"، مذكرا "أننا أجرينا مؤتمرا كبيرا في وادي موسى لتمويل مشروع الديسي عمان، والذي التزام البنك الدولي فيه على تمويل بقيمة 45 مليون دينار".

وأشار إلى أن "حوض الديسي على عمق 300م، ونفس الطبقة في الأزرق على عمق 520م، وفي وادي عربة على عمق 987م وطلعت المياه متدفقة على سطح الأرض.. وفي مناطق المملكة كافة فيها ضغط"، لافتا إلى أن المياه في الرشيدية تبلغ درجة حرارتها 70 درجة، "أي أنه يوجد مياه وطاقة".



ونوه إلى أن الحفر في الآبار يتوقف عند وجود المياه، مبينا أنه "وجد اختراق الطبقة المشبعة بالمياه في 4 مواقع خلال التنقيب عن النفط؛ لذا وجدت معدل السماكة 1024 متر أي أنه كيلو من المياه".



المصدر: "عمون"