ابتزاز أكثر من 800 ضحية.. الأمن العراقي يقبض على متهمين يمارسان السحر والشعوذة

ألقى عناصر جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة المثنى، القبض على متهمين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وقال الجهاز في بيان له اليوم الأربعاء، إن المتهمين قاما باستغلال بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهما، والذي تجاوز عددهن 841 حالة ابتزاز وتهديد عبر صفحات وهمية.

كما تمكنا من جمع مبالغ مالية تقدر بـ 50 مليون دينار عراقي. وقد جرى تدوين أقوالهما أصوليا وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما.

المصدر: RT