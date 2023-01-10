الإمارات تحظر أكياس التسوق البلاستيكية اعتبارا من 2024

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أن حظرا على أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، في أحدث مبادرة تهدف إلى الحد من التلوث.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إعلانا أوضح أن القانون يحظر استيراد هذه الأكياس وإنتاجها وتداولها اعتبارا من 1 يناير 2024.

كما سينطبق حظر مماثل على الكؤوس والأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية اعتبارا من 1 يناير 2026.

هذا وأكدت الإمارات أنها تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050- وهو هدف لا يزال من الصعب تقييمه، حيث تعرف الأكياس البلاستيكية بأنها من أكثر أنواع القمامة إشكالية، فهي تلوث الشوارع والممرات المائية وتضر بالطيور والحياة البحرية، ويستغرق البلاستيك عقودا حتى يتحلل، وقد تم العثور على جزيئات مجهرية داخل أجسام الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى.

المصدر: "أ ب"