السيسي يصدر قرارا بشأن سلعة استراتيجية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا للحكومة بتحديد سعر توريد القمح، لتحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

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وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري تناول مع الحكومة "متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

وأطلع الرئيس المصري في هذا الإطار على موقف المخزون الإستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الإستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهًا بالمحافظة على استمرارية المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الإستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.

كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهًا بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

المصدر: RT