لبنان.. وزير الصحة يعلن رفع الدعم كليا عن حليب الأطفال

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس أبيض، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار برفع الدعم كليا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة.

وأوضح أبيض أن القرار سببه "عدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق"، مشيرا إلى أن "الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين"، بدلالة واضحة على تهريب الحليب إلى سوريا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.

المصدر: "ليبانون فايلز"