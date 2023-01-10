جدل حول التصنيف "الفعلي" للجيش المصري بين أقوى جيوش العالم

أكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري أن موقع "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم، هو موقع مسيس يحدد ترتيب الجيش وفقا لدرجة توافق دولها مع التوجهات الأمريكية.

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وأشار اللواء المصري في تصريحات لـRT إلى أنه لا يفضل الاعتراف بهذا الترتيب في تحديد قوة الجيش المصري.

وأوضح الغباري أن عملية تأخير وتقديم ترتيب الجيوش من حيث القوة مرتبطة بالمقام الأول بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه يفضل تصنيف موقع The Military Balance البريطاني لأنه يحدد ترتيب الجيوش وفقا للقدرة العسكرية وليس القوة العسكرية.

وأشار إلى أن الموقع الإنجليزي يعتمد في ترتيبه على الأسلحة التي يملكها كل جيش والأسلحة المتعاقد عليها والأسلحة التي يتم إنتاجها فيعطي حقيقة لقوة هذا الجيش، بينما موقع غلوبال فايلر باور يعتمد على نسب أخرى مثل حجم التدريبات، وغيرها من المعايير التي تختلف من دولة لأخرى.

من جابنه، قال اللواء نصر سالم مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات لـRT أن الجيش المصري احتل المرتبة الأولى في تصنيف أقوى جيوش العرب بسبب توفير عدد كبير من الأسلحة المتعددة للجيش المصري من أكثر من دولة، فضلا عن التدريبات التي يخوضها المجندين مع مختلف دول العالم.

وشكك العديد في تصنيف الموقع الأمريكي، حيث احتل الجيش المصري سابقا المرتبة العاشرة ولكنه تراجع 4 مراكز على التوالي خلال السنوات الماضية.

وكان موقع غلوبال فاير باور قد أعلن تصنيفه لأقوى جيوش العالم للعام 2023، حيث تصدر الجيش المصري، المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية والأفريقية وبالمرتبة 14 عالميا تلاه السعودية ثانيا وبالمرتبة 22 عالميا.

المصدر: RT