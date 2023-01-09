هل وصل متحور "يوم القيامة" إلى مصر؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه لا يوجد أي قلق بشأن المتحور الجديد، مؤكدة أن المتحور هو تحور لفيروس أوميكرون ويعد أكثر انتشارا منه ولكنه يتميز بأن أعراضه خفيفة.

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من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر لم تشهد أي زيادة فى أعداد مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات، لافتا إلى أن أعراض المتحور الجديد تشبه أعراض نزلات البرد.

وأوضح أن فترة أعراض الفيروس تتراوح من 5 إلى 7 أيام فقط ومن أعراضه "ارتفاع درجة الحرارة، وحمى، وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق".

وأعلن وزير الصحة والسكان أن متحورات كورونا لا تحكمها حدود الدول وذلك لأنها سريعة الانتشار، مؤكدا أن جهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أي تحورات للفيروسات في مصر.

وناشد وزير الصحة المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بضرورة تلقي لقاحي كورونا والانفلونزا الموسمية، وذلك مع ضرورة اتباع الأساليب الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ومتحور كورونا الجديد والذي أطلق عليه يوم القيامة هو تحور للمتحور أوميكرون بل هو أشد انتشارا ولكنه بسيط في الأعراض.

وطبقا لآخر إحصائية فإن هذا المتحور أصيب به أكثر من 700 مليون شخص حول العالم وتمثل الصين النصيب الأكبر، حيث هي من أعلنت عن ظهوره لذلك قررت عدم الإعلان عن الإصابات لديها والإغلاق لبعض المناطق.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المتحور الجديد، هو سريع الانتشار قليل الخطورة، ولا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا.

لافتة إلى أن المتحور المنتشر في الصين حاليا يتبع لـ"متحورات أوميكرون"، ولا تدعو إلى عودة الإغلاقات وإعاقة حركة السفر العالمية.

وأكدت المنظمة أن سبب انتشار المتحور الجديد، هو انخفاض المناعة، وتخفيف إجراءات كورونا، وتقليل معدلات التطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستراقب عن كثب الدراسات المختبرية وبيانات المستشفيات ومعدلات الإصابة لمعرفة المزيد عن تأثير هذا المتحور على المرضى.

وأكدت المنظمة أنه حتى الآن لا توجد أي دراسات تشير إلى أن المتحور الجديد أكثر فتكا.

هذا الاسم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المواقع الإخبارية، ولكن طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المتحور أطلق عليه اسم "BF.7".

المصدر: الأسبوع