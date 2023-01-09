زعيم لبناني يطالب بتحرك عاجل تجاه مصر

دعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى دعم عربي مالي لمصر حفاظا على الاستقرار والصمود العربي.

تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشح الموارد وضيق الاراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب اوكرانيا.في المقابل يملك العالم العربي فائض من المال يحتار كيف يوظفه .ايا كانت الظروف فان دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار #مصرpic.twitter.com/cIbA03dsc1 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 9, 2023

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يملك العالم العربي فائضا من المال يحتار كيف يوظفه.. أيا كانت الظروف فإن دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار.

وتابع: "تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشح الموارد وضيق الاراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب أوكرانيا.في المقابل يملك العالم العربي فائضا من المال يحتار كيف يوظفه .ايا كانت الظروف فان دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار ".

وأشار جنبلاط إلى ما تعيشه مصر من أزمة اقتصادية من آثار الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من مسببات، دفعتها للجوء إلى صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق تمويل جديد.

يذكر أن جنبلاط زار مصر رسميا لآخر مرة في سبتمبر 2019 على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الذي يتزعمه منذ اغتيال والده الزعيم اليساري والعروبي كمال جنبلاط عام 1977.

المصدر: RT