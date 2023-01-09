سوريا.. إصابة 13 طالبة بحريق في جامعة حلب (صور)

أفادت وزارة الداخلية السورية بإصابة 13 طالبة بحـريق اندلع فجر اليوم الاثنين ضمن إحدى غرف السكن الجامعي بحلب، حيث أشار التحقيق الأولي إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وجاء في بيان الوزارة، "بالساعة الرابعة والنصف صباحا من تاريخ 9 / 1 /2023 شب حريق في غرفة سكنية ضمن الوحدة السكنية العاشرة في السكن الجامعي بحلب.. وعلى الفور توجهت الدوريات من قسم شرطة الشهباء وفوج إطفاء حلب إلى المكان وتم إخماد الحريق، ونتج عن الحريق أضرار مادية في الأثاث وإصابة ثلاث عشرة طالبة منهن بحالات اختناق ورضوض بسبب تدافع الطالبات أثناء إخلاء الجناح وتم إسعافهن إلى مشفى حلب الجامعي وتخريجهن بعد تلقي العلاج اللازم".

وبالتحقيق الأولي الذي قام به قسم شرطة الشهباء تبين أن سبب الحريق هو حصول ماس كهربائي في الغرفة السكنية.

وتم تنظيم الضبط اللازم ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر: وزارة الداخلية السورية