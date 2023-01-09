كم أنجب المصريون في أول أيام عام 2023؟

كشف مؤشر الساعة السكانية، المثبتة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر.

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وسجلت الساعة السكانية تعداد مصر في 3 يناير 2023 الماضي نحو 104.407.945 نسمة في حين أن تعداد سكان مصر صباح اليوم الاثنين نحو 104.431.356 نسمة.

وكان قد بلغ معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 حوالي 1.6% حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بحوالي 9.7 % مقارنة بعام 2021 وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022 والذي يصل إلى حوالي 19.1% نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا (كوفيد - 19) مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2018-2022).

وبلغ عدد المواليد ( 2.183 مليون مولود ) خلال عام 2022 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق 2021 (2.185 مولود)، وقد بلغ متوسط عدد المواليد (5982) مولود يومياً أي (249) مولود في الساعة أي ( 4.15) مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل (14.4 ثانية).

المصدر : أخبار اليوم + اليوم السابع