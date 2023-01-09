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محاولة سرقة تمثال رمسيس في مصر

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محاولة سرقة تمثال رمسيس في مصر
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تمكن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثانىي لمحاولة سرقته.

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وقال الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان أنه تلقى بلاغًا من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، إنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقوموا بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.

جرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: مصراوي

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