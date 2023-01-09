بينهم أميران.. مشاهير في غيبوية! (صور)

دخلت العديد من الشخصيات الشهيرة حول العالم في غيبوبات بسبب حوادث مختلفة تعرضت لها، فمنهم من استغرق غيابهم فترة قصيرة، ومنهم من لازال حتى اليوم غائباعن الوعي.

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وفيما يلي بعض الأسماء في مختلف المجالات ممن يعانون من غيبوبة منذ فترة:

تفاجأ متابعو الإعلامية إيمان مختار، المذيعة بالتلفزيون المصري، بصورة لها من داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضها لوعكة صحية سببت لها عدة إصابات وهبوط في الدورة الدموية أدخلها في غيبوبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية المصرية على "فيسبوك"، تأكيدا لما تم تداوله، من خلال إعادة نشر أحد الأخبار التي تذكر تعرض مختار لأزمة صحية.

ومازال الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" لليوم في حالة غيبوبة منذ عام 2005.

حيث تعرض لحادث سير عام خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

وفي تايلاندا، بلغت الغيبوبة الطويلة لابنة الملك راما العاشر، الأميرة فاتشارا كيتيافا، أسبوعها الثالث، منذ دخولها المشفى، إثر مرض في القلب.

وأفاد المكتب الملكي التايلندي بأنه تم نقل الأميرة إلى إحدى مستشفيات بانوك في 14 ديسمبر 2022، بعد فقدانها الوعي نتيجة عدم انتظام ضربات قلبها، بسبب عدوى في خلايا الميكوبلازما.

وفي فرنسا، دخل جون ميشال ريموند، رئيس بلدية فال دي بري، في غيبوبة منذ يوم الأربعاء الماضي إثر حادث تعرض له خلال رحلة صيد. وقال الطاقم الطبي اليوم الاثنين إن حالته الصحية "مستقرة".

وفي وقت سابق، انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر حول تعرض الملحن اللبناني سمير صفير لحادث مروع في مصر، وتداول نشطاء صورة للأخير من داخل غرفة المستشفى.

وأفادت معلومات بأن صفير نجا من حادث سير بأعجوبة أثناء تواجده في مصر، فيما أشار البعض الآخر الى أنه لا يذكر ما حصل معه إلا أنه وقع في الجاكوزي بالفندق، ما أدى إلى كسر في الجمجمة وإصابات متفرقة في جسده دخل على إثرها في غيبوبة.

كذلك، يتواجد صلاح رمزي نجل المنتج المصري الراحل محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي، فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة ودخل فى غيبوبة.

والغيبوبة هي حالة من فقدان الوعي لمدة طويلة، يمكن أن تحصل بسبب عدة مشكلات مثل إصابات الرأس الرضحية أو السكتة الدماغية أو أورام الدماغ أو تسمم العقاقير أو التسمم الكحولي أو حتى أي مرض كامن مثل داء السكري أو العدوى.

المصدر: وكالات